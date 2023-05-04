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В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте
В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте - РИА Новости, 04.05.2023
В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте
Сотрудники пожарно-спасательной службы в городе Зима Иркутской области спасли школьника, который не смог самостоятельно выбраться из болота, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:14
2023-05-04T07:14
2023-05-04T07:14
зима
иркутская область
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной службы в городе Зима Иркутской области спасли школьника, который не смог самостоятельно выбраться из болота, сообщает ГУМЧС региона. В городе Зима мальчик решил срезать путь из школы домой и пошел через болото. Зимой он проделывал по замерзшей поверхности этот путь безопасно, однако 3 мая, когда снег уже растаял, ребенок не смог самостоятельно добраться до берега. "Школьника, увязающего в грязи, заметили очевидцы и позвонили в службу экстренного реагирования. Спасателям, чтобы добраться до него, понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытым сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место", - говорится в сообщении. Спасатели передали мальчика прибывшим врачам скорой медицинской помощи.
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зима, иркутская область
В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте
В Приангарье сотрудники пожарно-спасательной службы спасли школьника, увязшего в болоте
ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной службы в городе Зима Иркутской области спасли школьника, который не смог самостоятельно выбраться из болота, сообщает ГУМЧС региона.
В городе Зима мальчик решил срезать путь из школы домой и пошел через болото. Зимой он проделывал по замерзшей поверхности этот путь безопасно, однако 3 мая, когда снег уже растаял, ребенок не смог самостоятельно добраться до берега.
"Школьника, увязающего в грязи, заметили очевидцы и позвонили в службу экстренного реагирования. Спасателям, чтобы добраться до него, понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытым сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место", - говорится в сообщении.
Спасатели передали мальчика прибывшим врачам скорой медицинской помощи.
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