https://ria.ru/20230504/spasenie-1869550612.html

В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте

В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте - РИА Новости, 04.05.2023

В Приангарье спасли школьника, увязшего в болоте

Сотрудники пожарно-спасательной службы в городе Зима Иркутской области спасли школьника, который не смог самостоятельно выбраться из болота, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:14

2023-05-04T07:14

2023-05-04T07:14

зима

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной службы в городе Зима Иркутской области спасли школьника, который не смог самостоятельно выбраться из болота, сообщает ГУМЧС региона. В городе Зима мальчик решил срезать путь из школы домой и пошел через болото. Зимой он проделывал по замерзшей поверхности этот путь безопасно, однако 3 мая, когда снег уже растаял, ребенок не смог самостоятельно добраться до берега. "Школьника, увязающего в грязи, заметили очевидцы и позвонили в службу экстренного реагирования. Спасателям, чтобы добраться до него, понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытым сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место", - говорится в сообщении. Спасатели передали мальчика прибывшим врачам скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20230502/losenok-1869126724.html

зима

иркутская область

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зима, иркутская область