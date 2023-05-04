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Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения - РИА Новости, 04.05.2023
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22:14 04.05.2023 (обновлено: 22:23 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/soglashenie-1869789695.html
Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения
Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения - РИА Новости, 04.05.2023
Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T22:14
2023-05-04T22:23
армения
азербайджан
в мире
сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
арарат мирзоян
джейхун байрамов
энтони блинкен
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов, говорится в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомстваОтмечается, что переговоры прошли 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения, говорится в сообщении.
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армения, азербайджан, в мире, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, арарат мирзоян, джейхун байрамов, энтони блинкен
Армения, Азербайджан, В мире, США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов, Энтони Блинкен
Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения

Ереван и Баку на переговорах в США достигли прогресса по нескольким статьям соглашения

© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Энтони Блинкена
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Энтони Блинкена. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов, говорится в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомства
Отмечается, что переговоры прошли 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«
"Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся", - отмечается заявлении.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения, говорится в сообщении.
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АрменияАзербайджанВ миреСШАСитуация на армяно-азербайджанской границеАрарат МирзоянДжейхун БайрамовЭнтони Блинкен
 
 
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