Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения
Ереван и Баку на переговорах в США достигли прогресса по нескольким статьям соглашения
© Министерство иностранных дел Республики АрменияВстреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Энтони Блинкена
© Министерство иностранных дел Республики Армения
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Энтони Блинкена. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов, говорится в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомства
Отмечается, что переговоры прошли 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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"Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся", - отмечается заявлении.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения, говорится в сообщении.