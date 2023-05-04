https://ria.ru/20230504/soglashenie-1869789695.html

Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения

Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения - РИА Новости, 04.05.2023

Ереван и Баку достигли прогресса по нескольким статьям проекта соглашения

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:14

2023-05-04T22:14

2023-05-04T22:23

армения

азербайджан

в мире

сша

ситуация на армяно-азербайджанской границе

арарат мирзоян

джейхун байрамов

энтони блинкен

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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов, говорится в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомстваОтмечается, что переговоры прошли 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230430/gosdep-1868789014.html

армения

азербайджан

сша

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армения, азербайджан, в мире, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, арарат мирзоян, джейхун байрамов, энтони блинкен