https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html
В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой
В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой - РИА Новости, 04.05.2023
В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой
Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:06
2023-05-04T08:06
2023-05-04T08:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по мнению которого такие действия могут стать "началом конца для киевского режима". Ранее он сообщал, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска понесли потери и отошли на исходные позиции. "Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, российским войскам известно и планах противника, одним из направлений удара может стать город Токмак. "Контрнаступление в Запорожской области может стать началом конца для существования всего киевского режима. Пощады террористам, засевшим в Киеве, их боевикам и пособникам не будет", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой
Рогов: ВСУ скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по мнению которого такие действия могут стать "началом конца для киевского режима".
Ранее он сообщал, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска понесли потери и отошли на исходные позиции.
"Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, российским войскам известно и планах противника, одним из направлений удара может стать город Токмак
.
"Будет два этапа". Что разведчики говорят о контрнаступлении ВСУ
"Контрнаступление в Запорожской области может стать началом конца для существования всего киевского режима. Пощады террористам, засевшим в Киеве
, их боевикам и пособникам не будет", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине