https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html

В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой

В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой - РИА Новости, 04.05.2023

В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой

Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:06

2023-05-04T08:06

2023-05-04T08:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по мнению которого такие действия могут стать "началом конца для киевского режима". Ранее он сообщал, что бронегруппа украинских войск вечером в среду пошла в наступление на ореховском направлении Запорожской области и была встречена первой линией российской обороны. Получив отпор, украинские войска понесли потери и отошли на исходные позиции. "Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, российским войскам известно и планах противника, одним из направлений удара может стать город Токмак. "Контрнаступление в Запорожской области может стать началом конца для существования всего киевского режима. Пощады террористам, засевшим в Киеве, их боевикам и пособникам не будет", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины