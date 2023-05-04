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Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник - РИА Новости, 04.05.2023
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10:05 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html
Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник
Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник - РИА Новости, 04.05.2023
Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник
Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, но надежда на решение есть, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:05
2023-05-04T10:05
зерновая сделка
россия
экономика
турция
украина
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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, но надежда на решение есть, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждению продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая. "Конечно, остается. Проблемы, их причины, не устранены. Но надежда все-таки есть, что все можно решить", - сказал собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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зерновая сделка, россия, экономика, турция, украина
Зерновая сделка, Россия, Экономика, Турция, Украина
Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник

Риск срыва зерновой сделки остается, но надежда на решение есть

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, но надежда на решение есть, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждению продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика
"Конечно, остается. Проблемы, их причины, не устранены. Но надежда все-таки есть, что все можно решить", - сказал собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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