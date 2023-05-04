https://ria.ru/20230504/rotatsiya-1869555825.html

Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении

Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском участке боевого соприкосновения, она идет с большим трудом и потерями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:35

2023-05-04T08:35

2023-05-04T08:35

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском участке боевого соприкосновения, она идет с большим трудом и потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он отмечал, что на краснолиманском направлении силы РФ уничтожили отделение украинских военных, пытавшихся возвести переправу. "На протяжении последних трех суток отмечается ротация личного состава подразделений противника на позициях переднего края. Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы украины