https://ria.ru/20230504/rotatsiya-1869555825.html
Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении
Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.05.2023
Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском участке боевого соприкосновения, она идет с большим трудом и потерями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:35
2023-05-04T08:35
2023-05-04T08:35
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском участке боевого соприкосновения, она идет с большим трудом и потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он отмечал, что на краснолиманском направлении силы РФ уничтожили отделение украинских военных, пытавшихся возвести переправу. "На протяжении последних трех суток отмечается ротация личного состава подразделений противника на позициях переднего края. Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о проблемах в ротации ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев с большим трудом и потерями ведет ротацию на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинское командование ведет ротацию войск на краснолиманском участке боевого соприкосновения, она идет с большим трудом и потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее он отмечал, что на краснолиманском направлении силы РФ
уничтожили отделение украинских военных, пытавшихся возвести переправу.
"На протяжении последних трех суток отмечается ротация личного состава подразделений противника на позициях переднего края. Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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