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МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России - РИА Новости, 04.05.2023
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11:28 04.05.2023 (обновлено: 12:00 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/rossiya-1869602517.html
МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России
МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России - РИА Новости, 04.05.2023
МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:28
2023-05-04T12:00
в мире
россия
франция
катрин колонна
мид франции‎
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности. Отвечая на вопрос, может ли президент Франции Эммануэль Макрон вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным, министр ответила, что это "вполне возможно". "Необходимо поддерживать каналы диалога, и мы это делали. Президенты не разговаривали с осени. Мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией. Работают наши посольства, у нас есть контакты, и мы поддерживаем ее контакты с другими странами, как Китай", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter. Министр отметила, что изоляция России не отвечает интересам Франции. "У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию. Нельзя сказать, что нас услышали, нет, но мы убеждены, что каналы коммуникации остаются необходимы", - сказала Колонна. С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября. До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".
https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html
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в мире, россия, франция, катрин колонна, мид франции‎, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Катрин Колонна, МИД Франции‎, Санкции в отношении России
МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России

Глава МИД Франции Колонна заявила, что заинтересована в сохранении диалога с Россией

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности.
Отвечая на вопрос, может ли президент Франции Эммануэль Макрон вновь переговорить с президентом России Владимиром Путиным, министр ответила, что это "вполне возможно".
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"Необходимо поддерживать каналы диалога, и мы это делали. Президенты не разговаривали с осени. Мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией. Работают наши посольства, у нас есть контакты, и мы поддерживаем ее контакты с другими странами, как Китай", - сказала министр в эфире радиостанции France Inter.
Министр отметила, что изоляция России не отвечает интересам Франции. "У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию. Нельзя сказать, что нас услышали, нет, но мы убеждены, что каналы коммуникации остаются необходимы", - сказала Колонна.
С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.
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До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль".
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