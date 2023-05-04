https://ria.ru/20230504/remont-1869605352.html
Более 400 дорог к мемориалам ВОВ отремонтировали в Подмосковье
Более 400 дорог к мемориалам ВОВ отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 04.05.2023
Более 400 дорог к мемориалам ВОВ отремонтировали в Подмосковье
Свыше 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам, посвященным победе в Великой Отечественной войне отремонтировали в Московской области, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:39
2023-05-04T11:39
2023-05-04T11:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Свыше 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам, посвященным победе в Великой Отечественной войне отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса."Дорожники Подмосковья подготовили больше 400 подъездных дорог к 280 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что в рамках проведенных работ было отремонтировано более 3 тысяч ям, помыто 520 километров дорожного полотна и 87 километров ограждений. Также было очищено больше 400 километров тротуаров, помыто и покрашено свыше 1,4 тысячи остановок, а также восстановлена разметка почти на 400 пешеходных переходах.
https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869382044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Автомобильные дороги
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Свыше 400 подъездных дорог к мемориалам и памятникам, посвященным победе в Великой Отечественной войне отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
"Дорожники Подмосковья подготовили больше 400 подъездных дорог к 280 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах были задействованы больше 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика
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Он добавил, что в рамках проведенных работ было отремонтировано более 3 тысяч ям, помыто 520 километров дорожного полотна и 87 километров ограждений. Также было очищено больше 400 километров тротуаров, помыто и покрашено свыше 1,4 тысячи остановок, а также восстановлена разметка почти на 400 пешеходных переходах.