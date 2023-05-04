https://ria.ru/20230504/rekonstruktsiya-1869622505.html
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2023
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году
Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:37
2023-05-04T12:37
2023-05-04T12:37
новости подмосковья
алексей гержик
ярославское шоссе
мытищи
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869623185_110:0:1129:573_1920x0_80_0_0_95b1f4998b85eb61a5f50adb95b25a57.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Согласно справке ведомства, в настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций после чего строители приступят к строительству надземных пешеходных переходов и работам по уширению дорожного полотна."Завершить работы по реконструкции шоссе планируется в октябре 2024 года. Это позволит не только интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, но и повысить доступность жилых кварталов в Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,2 километра останется бесплатным.
https://ria.ru/20230504/remont-1869605352.html
ярославское шоссе
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869623185_237:0:1001:573_1920x0_80_0_0_5aa7d621690abed27c1129db6a478ac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, ярославское шоссе, мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Ярославское шоссе, Мытищи, Московская область (Подмосковье)