https://ria.ru/20230504/rekonstruktsiya-1869622505.html

Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году

Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2023

Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году

Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:37

2023-05-04T12:37

2023-05-04T12:37

новости подмосковья

алексей гержик

ярославское шоссе

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Согласно справке ведомства, в настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций после чего строители приступят к строительству надземных пешеходных переходов и работам по уширению дорожного полотна."Завершить работы по реконструкции шоссе планируется в октябре 2024 года. Это позволит не только интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, но и повысить доступность жилых кварталов в Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,2 километра останется бесплатным.

https://ria.ru/20230504/remont-1869605352.html

ярославское шоссе

мытищи

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

алексей гержик, ярославское шоссе, мытищи, московская область (подмосковье)