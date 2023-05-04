Рейтинг@Mail.ru
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:37 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/rekonstruktsiya-1869622505.html
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году - РИА Новости, 04.05.2023
Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году
Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:37
2023-05-04T12:37
новости подмосковья
алексей гержик
ярославское шоссе
мытищи
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869623185_110:0:1129:573_1920x0_80_0_0_95b1f4998b85eb61a5f50adb95b25a57.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Согласно справке ведомства, в настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций после чего строители приступят к строительству надземных пешеходных переходов и работам по уширению дорожного полотна."Завершить работы по реконструкции шоссе планируется в октябре 2024 года. Это позволит не только интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, но и повысить доступность жилых кварталов в Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,2 километра останется бесплатным.
https://ria.ru/20230504/remont-1869605352.html
ярославское шоссе
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869623185_237:0:1001:573_1920x0_80_0_0_5aa7d621690abed27c1129db6a478ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей гержик, ярославское шоссе, мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Ярославское шоссе, Мытищи, Московская область (Подмосковье)

Реконструкцию Афанасовского шоссе в Мытищах завершат в 2024 году

CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Проект реконструкции Афанасовского шоссе
Проект реконструкции Афанасовского шоссе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области /
Проект реконструкции Афанасовского шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Работы по реконструкции Афанасовского шоссе в городском округе Мытищи завершат в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Согласно справке ведомства, в настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций после чего строители приступят к строительству надземных пешеходных переходов и работам по уширению дорожного полотна.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Более 400 дорог к мемориалам ВОВ отремонтировали в Подмосковье
Вчера, 11:39
"Завершить работы по реконструкции шоссе планируется в октябре 2024 года. Это позволит не только интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, но и повысить доступность жилых кварталов в Мытищах", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,2 километра останется бесплатным.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикЯрославское шоссеМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала