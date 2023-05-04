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В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека

В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека - РИА Новости, 04.05.2023

В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека

Хозяйку квартиры в Калужской области будут судить за фиктивную регистрацию 624 граждан РФ в течение двух лет, при этом денег она с "новоселов" не брала,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:21

2023-05-04T12:21

2023-05-04T12:21

происшествия

калужская область

россия

обнинск

жилье

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Хозяйку квартиры в Калужской области будут судить за фиктивную регистрацию 624 граждан РФ в течение двух лет, при этом денег она с "новоселов" не брала, сообщает УМВД по региону. "По версии полицейских, местная жительница в период с февраля 2021 года по январь 2023 года осуществила в одной из квартир фиктивную регистрацию 624 граждан Российской Федерации. При этом денежных средств за совершение данных действий не получала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении УМВД. В управлении не уточнили, как обвиняемая объясняет свои действия. Хозяйку квартиры, располагающуюся, по данным областной прокуратуры, в Обнинске, будут судить по статье 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Максимальная санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

https://realty.ria.ru/20230127/yuristy-1847092310.html

калужская область

россия

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калужская область, россия, обнинск, жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)