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В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека
В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека - РИА Новости, 04.05.2023
В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека
Хозяйку квартиры в Калужской области будут судить за фиктивную регистрацию 624 граждан РФ в течение двух лет, при этом денег она с "новоселов" не брала,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:21
2023-05-04T12:21
2023-05-04T12:21
происшествия
калужская область
россия
обнинск
жилье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Хозяйку квартиры в Калужской области будут судить за фиктивную регистрацию 624 граждан РФ в течение двух лет, при этом денег она с "новоселов" не брала, сообщает УМВД по региону. "По версии полицейских, местная жительница в период с февраля 2021 года по январь 2023 года осуществила в одной из квартир фиктивную регистрацию 624 граждан Российской Федерации. При этом денежных средств за совершение данных действий не получала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении УМВД. В управлении не уточнили, как обвиняемая объясняет свои действия. Хозяйку квартиры, располагающуюся, по данным областной прокуратуры, в Обнинске, будут судить по статье 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Максимальная санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://realty.ria.ru/20230127/yuristy-1847092310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, обнинск, жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Обнинск, Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека
В Калужской области будут судить хозяйку квартиры за фиктивную регистрацию 624 россиян