https://ria.ru/20230504/razgovor-1869785183.html

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 04.05.2023

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:05

2023-05-04T21:05

2023-05-04T21:18

венесуэла

владимир путин

россия

николас мадуро

политика

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю.Отмечается, что "Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России".Также президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, владимир путин, россия, николас мадуро, политика, в мире