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Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 04.05.2023
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21:05 04.05.2023 (обновлено: 21:18 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/razgovor-1869785183.html
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 04.05.2023
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:05
2023-05-04T21:18
венесуэла
владимир путин
россия
николас мадуро
политика
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю.Отмечается, что "Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России".Также президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html
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венесуэла, владимир путин, россия, николас мадуро, политика, в мире
Венесуэла, Владимир Путин, Россия, Николас Мадуро, Политика, В мире
Путин провел телефонный разговор с Мадуро

По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Мадуро

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю.
«
"По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро", - сообщил Кремль.
Отмечается, что "Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России".
Также президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль
Вчера, 02:46
 
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