https://ria.ru/20230504/razgovor-1869785183.html
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 04.05.2023
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:05
2023-05-04T21:05
2023-05-04T21:18
венесуэла
владимир путин
россия
николас мадуро
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю.Отмечается, что "Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России".Также президенты обсудили актуальные вопросы развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, владимир путин, россия, николас мадуро, политика, в мире
Венесуэла, Владимир Путин, Россия, Николас Мадуро, Политика, В мире
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Мадуро