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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ranenaya-1869757986.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:03
2023-05-04T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об 11 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 155 и 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ранена женщина 1938 года рождения

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Леси Украинки получила ранение женщина 1938 года рождения. Пострадавшая доставлена в 1-ю городскую больницу", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об 11 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 155 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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