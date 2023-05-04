https://ria.ru/20230504/ranenaya-1869757986.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2023

При обстреле Донецка пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:03

2023-05-04T19:03

2023-05-04T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об 11 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 155 и 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины