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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 04.05.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:03
2023-05-04T19:03
2023-05-04T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об 11 обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 155 и 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка пострадала женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ранена женщина 1938 года рождения