https://ria.ru/20230504/raketa-1869686912.html

Польская оппозиция потребовала разъяснений по найденной в лесу ракете

Польская оппозиция потребовала разъяснений по найденной в лесу ракете - РИА Новости, 04.05.2023

Польская оппозиция потребовала разъяснений по найденной в лесу ракете

Польская оппозиция требует, чтобы власти страны прервали молчание по поводу найденной около Быдгоща ракеты, пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:20

2023-05-04T15:20

2023-05-04T15:54

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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Польская оппозиция требует, чтобы власти страны прервали молчание по поводу найденной около Быдгоща ракеты, пишет Gazeta Wyborcza. По его словам, на ближайшем заседании сейма оппозиция обратится к премьеру с просьбой предоставить информацию, "что такое приземлилось под Быдгощем и почему процедуры ПВО не сработали". Семоняк назвал ситуацию очень серьезной. Оппозицию настораживает, что власти очень скупо и неясно высказываются об этом инциденте. "Министр обороны Мариуш Блащак любит давать пресс-конференции на фоне мундиров, его много в правительственных СМИ, он создает партийную пропаганду, а тут он неожиданно исчез. Полная тишина", — отметил экс-глава военного ведомства. Польская оппозиция также считает странным, что первым об инциденте сообщило не Министерство обороны или МВД, а генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро. Как ожидается, запрос о получении информации по ракете оппозиция подаст на стартующем 9 мая заседании сейма. Если власти решат, что эти данные не должны стать достоянием общественности из-за их секретного характера, может состояться закрытое заседания комиссии по вопросам национальной обороны или комиссии по вопросам спецслужб. В конце апреля польские власти сообщили, что в около населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом СМИ со ссылкой на собственные источники передало, что "военный воздушный объект", скорее всего, был мишенью, запущенной польскими военными во время учений. Портал Onet со ссылкой на источники в армии также сообщал, что это могла быть российская ракета, запущенная с российского самолета с территории Белоруссии. Предполагается, что речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.

https://ria.ru/20230502/raketa-1869191378.html

https://ria.ru/20230427/nadpis-1868044552.html

https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, быдгощ, польша