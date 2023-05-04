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Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:31 04.05.2023 (обновлено: 16:32 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.05.2023
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:32
новости подмосковья
сво
спецоперация
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.Обратиться в пункт приема может любой желающий из всех регионов страны.Он добавил, что в центр приглашены профессиональные инструктора, ветераны боевых действий для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Для всех контрактников доступны меры поддержки от выплат и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места.
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сво, спецоперация, андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, СВО, Спецоперация, Андрей Воробьев, Балашиха, Московская область (Подмосковье)

Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе

© Андрей Воробьев / ВКонтактеМосковский областной пункт отбора бойцов в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе
© Андрей Воробьев / ВКонтакте
Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.
Обратиться в пункт приема может любой желающий из всех регионов страны.
«

"Все готово для того, чтобы в одном месте было быстро и удобно оформить все документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. В этом центре могут находиться до 500 человек в течение трех-пяти дней и далее будут следовать в воинские подразделения", - сказал губернатор.

Он добавил, что в центр приглашены профессиональные инструктора, ветераны боевых действий для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Для всех контрактников доступны меры поддержки от выплат и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места.
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Новости ПодмосковьяСВОСпецоперацияАндрей ВоробьевБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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