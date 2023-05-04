https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе - РИА Новости, 04.05.2023
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:32
новости подмосковья
сво
спецоперация
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869704896_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_b0ce82b9cb094d3fc18b8c503b87e357.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.Обратиться в пункт приема может любой желающий из всех регионов страны.Он добавил, что в центр приглашены профессиональные инструктора, ветераны боевых действий для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Для всех контрактников доступны меры поддержки от выплат и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861596489.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869704896_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_bb9bc95f82d7e09236d1fdd34c530b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, спецоперация, андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, СВО, Спецоперация, Андрей Воробьев, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в Специальной военной операции (СВО), открыли в Балашихе, написал в своем телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.
Обратиться в пункт приема может любой желающий из всех регионов страны.
«
"Все готово для того, чтобы в одном месте было быстро и удобно оформить все документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. В этом центре могут находиться до 500 человек в течение трех-пяти дней и далее будут следовать в воинские подразделения", - сказал губернатор.
Он добавил, что в центр приглашены профессиональные инструктора, ветераны боевых действий для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Для всех контрактников доступны меры поддержки от выплат и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места.
Воробьев обсудил с правоохранителями Подмосковья поддержку участников СВО