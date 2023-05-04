Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе

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"Все готово для того, чтобы в одном месте было быстро и удобно оформить все документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. В этом центре могут находиться до 500 человек в течение трех-пяти дней и далее будут следовать в воинские подразделения", - сказал губернатор.