https://ria.ru/20230504/provokatsiya-1869724224.html
Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 04.05.2023
Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Украинская сторона пыталась устроить провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов Организации Черноморского... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:16
2023-05-04T17:16
2023-05-04T19:20
в мире
анкара
украина
пачэс
организация черноморского экономического сотрудничества
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Украинская сторона пыталась устроить провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Анкаре, сообщила и.о. главы делегации Ольга Тимофеева.Она уточнила, что Москва отправила на это мероприятие усеченный состав представителей. По словам Тимофеевой, инцидент произошел во время выступления российской делегации.Исполняющая обязанности российской делегации подчеркнула, что задача Москвы — высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева. Позднее Тимофеева сообщила, что попытка провокации со стороны Киева не удалась. По ее словам, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку."Наверное, удивительна была для спикера такая картина, он наверняка не часто сталкивается с таким в своем присутствии. Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке, а несем реальную ответственность за страну и народ", — подчеркнула Тимофеева.В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества после очередной провокации со стороны Украины. Представители Киева перед началом заседания в Белграде разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание.По словам Тимофеевой, Россия приняла решение о приостановке выплаты членских взносов, "потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно". При этом страна продолжила членство в организации.Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создали в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
https://ria.ru/20220918/oon-1817637687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Провокация украинской делегации в ходе ПАЧЭС
Украинская делегация устроила провокацию в отношении российской в ходе мероприятий Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре
2023-05-04T17:16
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара, украина, пачэс, организация черноморского экономического сотрудничества
В мире, Анкара, Украина, ПАЧЭС, Организация черноморского экономического сотрудничества
Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Украинская делегация предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Украинская сторона пыталась устроить провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Анкаре, сообщила и.о. главы делегации Ольга Тимофеева.
Она уточнила, что Москва отправила на это мероприятие усеченный состав представителей. По словам Тимофеевой, инцидент произошел во время выступления российской делегации.
«
"Украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы", — сказала она.
Исполняющая обязанности российской делегации подчеркнула, что задача Москвы — высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева.
Позднее Тимофеева сообщила, что попытка провокации со стороны Киева не удалась. По ее словам, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.
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"Наверное, удивительна была для спикера такая картина, он наверняка не часто сталкивается с таким в своем присутствии. Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке, а несем реальную ответственность за страну и народ", — подчеркнула Тимофеева.
В декабре прошлого года Россия приостановила выплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества после очередной провокации со стороны Украины. Представители Киева перед началом заседания в Белграде разместили возле своего стола национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы с агрессией потребовали отвода российских участников. В знак протеста делегация Москвы покинула заседание.
По словам Тимофеевой, Россия приняла решение о приостановке выплаты членских взносов, "потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно". При этом страна продолжила членство в организации.
Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создали в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
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