https://ria.ru/20230504/proizvodstvo-1869512090.html

Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету

Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету - РИА Новости, 04.05.2023

Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету

На площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке Руднёво компания "ВИП Камилла" готовится к запуску производства абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:10

2023-05-04T09:10

2023-05-04T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке Руднёво компания "ВИП Камилла" готовится к запуску производства абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта с городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей. В настоящее время инвестор вышел на завершающую стадию комплектации производства и готовится приступить к пусконаладочным работам. Это предприятие станет первым на площадке "Руднёво", получившим статус резидента ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, производственные мощности компании, которые занимают площадь 5,5 тысячи квадратных метров, смогут обеспечить работой более 70 сотрудников.По словам основателя компании "ВИП Камилла" Уйгара Учара, за первый год работы планируется выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. В последующие годы объем производства вырастет до 120 миллионов и 75 миллионов штук, соответственно. Поставка подгузников в учреждения города в рамках офсета должна начаться уже в 2023 году, а пеленок – в четвертом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20230429/promzony-1868599228.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва