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Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету - РИА Новости, 04.05.2023
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09:10 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/proizvodstvo-1869512090.html
Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету
Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету - РИА Новости, 04.05.2023
Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету
На площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке Руднёво компания "ВИП Камилла" готовится к запуску производства абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:10
2023-05-04T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке Руднёво компания "ВИП Камилла" готовится к запуску производства абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта с городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей. В настоящее время инвестор вышел на завершающую стадию комплектации производства и готовится приступить к пусконаладочным работам. Это предприятие станет первым на площадке "Руднёво", получившим статус резидента ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, производственные мощности компании, которые занимают площадь 5,5 тысячи квадратных метров, смогут обеспечить работой более 70 сотрудников.По словам основателя компании "ВИП Камилла" Уйгара Учара, за первый год работы планируется выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. В последующие годы объем производства вырастет до 120 миллионов и 75 миллионов штук, соответственно. Поставка подгузников в учреждения города в рамках офсета должна начаться уже в 2023 году, а пеленок – в четвертом квартале 2024 года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: в Руднево запускают производство абсорбирующего белья по офсету

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке Руднёво компания "ВИП Камилла" готовится к запуску производства абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта с городом, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей. В настоящее время инвестор вышел на завершающую стадию комплектации производства и готовится приступить к пусконаладочным работам. Это предприятие станет первым на площадке "Руднёво", получившим статус резидента ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, производственные мощности компании, которые занимают площадь 5,5 тысячи квадратных метров, смогут обеспечить работой более 70 сотрудников.
По словам основателя компании "ВИП Камилла" Уйгара Учара, за первый год работы планируется выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. В последующие годы объем производства вырастет до 120 миллионов и 75 миллионов штук, соответственно. Поставка подгузников в учреждения города в рамках офсета должна начаться уже в 2023 году, а пеленок – в четвертом квартале 2024 года.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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