В Приморье осудили троих иностранцев за пересечение границы для контрабанды
В Приморье осудили троих иностранцев за пересечение границы для контрабанды трепанга
суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Трое иностранцев осуждены в Приморье на 1 год 10 месяцев колонии каждый за то, что незаконно пересекли границу РФ ради контрабанды трепанга, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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"В мае 2022 года на участке ответственности пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержаны трое граждан иностранного государства, которые незаконно пересекли государственную границу. В ходе проведения мероприятий у иностранцев обнаружены рюкзаки, запасная одежда, продукты питания, средства для отпугивания животных. Со слов задержанных, в Россию они пришли для приобретения сушенного трепанга с целью дальнейшего его незаконного перемещения", - говорится в сообщении.
Хасанский районный суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы и назначил им по 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
В погрануправлении не уточнили, из какой страны прибыли иностранцы.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.