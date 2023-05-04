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В Приморье осудили троих иностранцев за пересечение границы для контрабанды

В Приморье осудили троих иностранцев за пересечение границы для контрабанды - РИА Новости, 04.05.2023

В Приморье осудили троих иностранцев за пересечение границы для контрабанды

Трое иностранцев осуждены в Приморье на 1 год 10 месяцев колонии каждый за то, что незаконно пересекли границу РФ ради контрабанды трепанга, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T04:03

2023-05-04T04:03

2023-05-04T04:03

россия

фсб

дальний восток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Трое иностранцев осуждены в Приморье на 1 год 10 месяцев колонии каждый за то, что незаконно пересекли границу РФ ради контрабанды трепанга, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Хасанский районный суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы и назначил им по 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. В погрануправлении не уточнили, из какой страны прибыли иностранцы. Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.

https://ria.ru/20230425/blagoveschensk-1867481870.html

россия

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приморский край

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россия, фсб, дальний восток, приморский край, происшествия