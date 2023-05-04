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В Москве на Ереванской улице загорелось здание - РИА Новости, 04.05.2023
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22:27 04.05.2023 (обновлено: 22:48 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869790998.html
В Москве на Ереванской улице загорелось здание
В Москве на Ереванской улице загорелось здание - РИА Новости, 04.05.2023
В Москве на Ереванской улице загорелось здание
Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T22:27
2023-05-04T22:48
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В телеграм-канале прокуратуры столицы сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская. Добавляется, что в настоящее время идет тушение пожара.Департамент транспорта столицы добавил, что из-за пожара на Ереванской улице, в районе дома 17 строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.Позднее дептранс сообщил, что движение по Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в здании.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве на Ереванской улице загорелось здание

В Москве на Ереванской улице загорелось здание, люди эвакуировались до прибытия спасателей

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ на месте пожара
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"В здании на Ереванской улице, дом 17 строение 1 в Москве произошел пожар в 21.01. Люди покинули здание до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале прокуратуры столицы сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская. Добавляется, что в настоящее время идет тушение пожара.
Департамент транспорта столицы добавил, что из-за пожара на Ереванской улице, в районе дома 17 строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.
Позднее дептранс сообщил, что движение по Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в здании.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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