https://ria.ru/20230504/pozhar-1869790998.html

В Москве на Ереванской улице загорелось здание

В Москве на Ереванской улице загорелось здание - РИА Новости, 04.05.2023

В Москве на Ереванской улице загорелось здание

Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:27

2023-05-04T22:27

2023-05-04T22:48

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В телеграм-канале прокуратуры столицы сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская. Добавляется, что в настоящее время идет тушение пожара.Департамент транспорта столицы добавил, что из-за пожара на Ереванской улице, в районе дома 17 строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.Позднее дептранс сообщил, что движение по Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в здании.

https://ria.ru/20230504/mazut-1869642415.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы