https://ria.ru/20230504/pozhar-1869790998.html
В Москве на Ереванской улице загорелось здание
В Москве на Ереванской улице загорелось здание - РИА Новости, 04.05.2023
В Москве на Ереванской улице загорелось здание
Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T22:27
2023-05-04T22:27
2023-05-04T22:48
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В телеграм-канале прокуратуры столицы сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская. Добавляется, что в настоящее время идет тушение пожара.Департамент транспорта столицы добавил, что из-за пожара на Ереванской улице, в районе дома 17 строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.Позднее дептранс сообщил, что движение по Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в здании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве на Ереванской улице загорелось здание
В Москве на Ереванской улице загорелось здание, люди эвакуировались до прибытия спасателей
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"В здании на Ереванской улице, дом 17 строение 1 в Москве произошел пожар в 21.01. Люди покинули здание до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале прокуратуры столицы
сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании на улице Ереванская. Добавляется, что в настоящее время идет тушение пожара.
Департамент транспорта столицы добавил, что из-за пожара на Ереванской улице, в районе дома 17 строение 2, автобусы 844 и с823 следуют по измененному маршруту.
Позднее дептранс сообщил, что движение по Ереванской улице полностью перекрыто из-за пожара в здании.
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