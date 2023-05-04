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Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 04.05.2023
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09:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869563805.html
Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 04.05.2023
Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:32
2023-05-04T09:32
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами горели на Ильском НПЗ, пожар потушили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. "Был прилет дрона", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара объемом пять тысяч кубометров каждый.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
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происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Причиной пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае стала атака беспилотника

© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами горели на Ильском НПЗ, пожар потушили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Был прилет дрона", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара объемом пять тысяч кубометров каждый.
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