https://ria.ru/20230504/pozhar-1869563805.html

Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 04.05.2023

Власти назвали причину пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:32

2023-05-04T09:32

2023-05-04T09:32

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами горели на Ильском НПЗ, пожар потушили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. "Был прилет дрона", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара объемом пять тысяч кубометров каждый.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

краснодарский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край