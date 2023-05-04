https://ria.ru/20230504/pozhar-1869547345.html

Пострадавшим от пожара в тюменском селе Салаирке окажут помощь

Пострадавшим от пожара в тюменском селе Салаирке окажут помощь - РИА Новости, 04.05.2023

Пострадавшим от пожара в тюменском селе Салаирке окажут помощь

Жителям села Салаирка Тюменского района, потерявшим жилье и имущество в результате пожара, будет оказана материальная помощь, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:50

2023-05-04T05:50

2023-05-04T05:50

происшествия

тюменский район

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Жителям села Салаирка Тюменского района, потерявшим жилье и имущество в результате пожара, будет оказана материальная помощь, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Четыре частных дома сгорели в ночь на четверг в селе Салаирка Тюменского района, по словам губернатора, причиной стал ландшафтный пожар. "Сегодня ночью ландшафтный пожар с поймы реки Тура перекинулся на село Салаирка. К сожалению, четыре домовладения пострадали. Огонь уже потушен, угрозы для других домовладении сейчас нет. Граждане эвакуированы. Всем, кто пострадал, окажем поддержку, выплатим денежные средства на восстановление, если кому-то потребуется жилье в другом населенном пункте, также это сделаем", - рассказал в видеокомментарии Моор. По словам губернатора, все живы, специалисты регионального МЧС эвакуировали 7 человек. Сейчас местные власти с каждой семьей работают персонально, уточняют информацию о том, какое имущество пострадало. Ландшафтный пожар вблизи села Салаирка разгорелся в среду, по данным ГУМЧС на вечер, площадь горения составляла около 70 га. Сообщение о том, что в селе горят четыре дома, потупило 4 мая в 2.46 (0.46 мск – ред.). В настоящее время пожар ликвидирован. Ведутся работы по разборке и проливке конструкций. На тушении было задействовано 126 человек и 46 единиц техники, из них от МЧС: 65 человек и 21 единица техники.

https://ria.ru/20230504/yakutsk-1869547171.html

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869545127.html

тюменский район

тюменская область

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происшествия, тюменский район, тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)