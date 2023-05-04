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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали - РИА Новости, 04.05.2023
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05:33 04.05.2023 (обновлено: 05:37 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869546706.html
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали - РИА Новости, 04.05.2023
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:33
2023-05-04T05:37
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям ближайшего поселка ничего не угрожает."Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!" - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.В среду утром в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение Краснодарского края, горел резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника. Тот пожар потушили.
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф)
Краснодарский край, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Следственный комитет России (СК РФ)
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям ближайшего поселка ничего не угрожает.
"Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!" - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
В среду утром в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение Краснодарского края, горел резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника. Тот пожар потушили.
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