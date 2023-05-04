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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 04.05.2023
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05:15 04.05.2023 (обновлено: 05:24 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869546038.html
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 04.05.2023
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:15
2023-05-04T05:24
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев ранее сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает."По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.Он отметил, что для оперативного тушения пожара увеличена группировка сил: 167 человек и 37 единиц техники.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вениамин Кондратьев
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали на 400 "квадратах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Кондратьев ранее сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает.
"По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для оперативного тушения пожара увеличена группировка сил: 167 человек и 37 единиц техники.
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Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВениамин Кондратьев
 
 
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