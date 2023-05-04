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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 04.05.2023
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T05:15
2023-05-04T05:15
2023-05-04T05:24
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев ранее сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает."По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.Он отметил, что для оперативного тушения пожара увеличена группировка сил: 167 человек и 37 единиц техники.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вениамин Кондратьев
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали на 400 "квадратах"