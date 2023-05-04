https://ria.ru/20230504/pozhar-1869546038.html

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 04.05.2023

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализовали

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:15

2023-05-04T05:15

2023-05-04T05:24

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев ранее сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает."По информации начальника краевого управления МЧС, пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.Он отметил, что для оперативного тушения пожара увеличена группировка сил: 167 человек и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869545950.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вениамин кондратьев