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В Приморье ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства
В Приморье ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства - РИА Новости, 04.05.2023
В Приморье ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства
Открытое горение отходов лесопроизводства и сухой растительности в Арсеньеве ликвидировано на площади около двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:51
2023-05-04T00:51
2023-05-04T00:51
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение отходов лесопроизводства и сухой растительности в Арсеньеве ликвидировано на площади около двух тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. В среду ГУ МЧС сообщало о возгорании отходов лесопроизводства на открытой территории почти в 500 метрах от пилорамы на площади около 1,5 тысячи "квадратов": горели отходы лесопроизводства и сухая растительность. Сообщалось, что угрозы строениям нет, ситуация на контроле. В прокуратуре Приморья уточнили, что пожар произошел на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу компании "Строймеханизация СУМ 5", на место выехал прокурор Арсеньева Дмитрий Струков, организовано дежурство экипажа "скорой". К 2.00 четверга (19.00 среды по мск) пожар локализовали на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали тогда в краевом ГУМЧС. "В 07.11 (0.11 мск - ред.) ликвидировано открытое горение отходов лесопроизводства и сухой растительности на площади около двух тысяч квадратных метров. Проводится проливка тлеющих остатков", - говорится в публикации в телеграм-канале ГУ МЧС Приморья.
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приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства
В приморском Арсеньеве ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства