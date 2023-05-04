https://ria.ru/20230504/pozhar-1869533307.html

В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе

В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 04.05.2023

В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе

Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:00

2023-05-04T00:00

2023-05-04T00:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамань (станица)

происшествия

вениамин кондратьев

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В среду утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. К тушению привлекли пять пожарных поездов. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника."23.42 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.По данным ведомства, для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены от РСЧС 252 человека, 55 единиц техники, в том числе от МЧС 102 человека и 33 единицы техники.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869498591.html

тамань (станица)

краснодарский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), происшествия, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край