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В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 04.05.2023
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00:00 04.05.2023 (обновлено: 00:03 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869533307.html
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 04.05.2023
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.05.2023
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2023-05-04T00:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамань (станица)
происшествия
вениамин кондратьев
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В среду утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. К тушению привлекли пять пожарных поездов. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника."23.42 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.По данным ведомства, для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены от РСЧС 252 человека, 55 единиц техники, в том числе от МЧС 102 человека и 33 единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), происшествия, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тамань (станица), Происшествия, Вениамин Кондратьев, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе

ГУ МЧС: пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Тамани. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе в Тамани. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе в Тамани. Кадр видео очевидца. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
В среду утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. К тушению привлекли пять пожарных поездов. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника.
"23.42 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены от РСЧС 252 человека, 55 единиц техники, в том числе от МЧС 102 человека и 33 единицы техники.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Приморье начался пожар в районе лесоперерабатывающего комплекса
Вчера, 19:20
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тамань (станица)ПроисшествияВениамин КондратьевСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
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