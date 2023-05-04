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В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе - РИА Новости, 04.05.2023
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:00
2023-05-04T00:00
2023-05-04T00:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамань (станица)
происшествия
вениамин кондратьев
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В среду утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет. К тушению привлекли пять пожарных поездов. По данным главы района Федора Бабенкова, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника."23.42 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.По данным ведомства, для тушения пожара была организована пенная атака, привлечены от РСЧС 252 человека, 55 единиц техники, в том числе от МЧС 102 человека и 33 единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамань (станица), происшествия, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тамань (станица), Происшествия, Вениамин Кондратьев, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Тамани полностью ликвидировали пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе
ГУ МЧС: пожар в резервуаре с топливом на нефтебазе в Тамани полностью ликвидирован