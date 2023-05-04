https://ria.ru/20230504/potrebkreditovanie-1869646959.html
ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15%
ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15% - РИА Новости, 04.05.2023
ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15%
Объемы потребительского кредитования на российском рынке за 2023 год могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:30
2023-05-04T13:30
2023-05-04T13:30
псб (банк псб)
экономика
промсвязьбанк
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объемы потребительского кредитования на российском рынке за 2023 год могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.Выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика.2.0", он отметил, что потребкредитование остается перспективным сегментом для банков, которые вместе со снижением ставок разнообразят продуктовые линейки, запускают промо-активности и предлагают клиентам новые формы кредитования.При этом он обратил внимание на важность выстраивания эффективной коммуникации банка с клиентом, главными условиями которой являются "удобный бесшовный клиентский путь, принцип "все услуги в одном месте" и персонализация банковских услуг".Представитель ПСБ также отметил растущий интерес населения к сберегательным инструментам в валютах дружественных стран, в первую очередь, к китайскому юаню.
https://ria.ru/20230504/kavkaz-1869570104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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псб (банк псб), экономика, промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика, Промсвязьбанк
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объемы потребительского кредитования на российском рынке за 2023 год могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика.2.0", он отметил, что потребкредитование остается перспективным сегментом для банков, которые вместе со снижением ставок разнообразят продуктовые линейки, запускают промо-активности и предлагают клиентам новые формы кредитования.
«
"В этом году мы ожидаем рост потребительского кредитования, в том числе за счет отложенного спроса. При условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне рынок сможет избежать повышения ставок, что, безусловно, простимулирует интерес населения к потребительским кредитам", - сказал Муллагалиев, слова которого приводит пресс-служба ПСБ.
При этом он обратил внимание на важность выстраивания эффективной коммуникации банка с клиентом, главными условиями которой являются "удобный бесшовный клиентский путь, принцип "все услуги в одном месте" и персонализация банковских услуг".
Представитель ПСБ
также отметил растущий интерес населения к сберегательным инструментам в валютах дружественных стран, в первую очередь, к китайскому юаню.
«
"У клиентов высвобождаются денежные средства после погашения рублевых и валютных вкладов, открытых в середине прошлого года. И сейчас у граждан есть хорошая возможность диверсифицировать свои сбережения, поэтому мы ожидаем, что часть высвободившихся средств будет перенаправлена на юаневые депозиты в целях валютной диверсификации", - пояснил Муллагалиев.
ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа