https://ria.ru/20230504/potrebkreditovanie-1869646959.html

ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15%

ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15% - РИА Новости, 04.05.2023

ПСБ: объем потребкредитования в 2023 году может вырасти на 10-15%

Объемы потребительского кредитования на российском рынке за 2023 год могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:30

2023-05-04T13:30

2023-05-04T13:30

псб (банк псб)

экономика

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объемы потребительского кредитования на российском рынке за 2023 год могут вырасти на 10-15% относительно прошлого года, заявил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.Выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика.2.0", он отметил, что потребкредитование остается перспективным сегментом для банков, которые вместе со снижением ставок разнообразят продуктовые линейки, запускают промо-активности и предлагают клиентам новые формы кредитования.При этом он обратил внимание на важность выстраивания эффективной коммуникации банка с клиентом, главными условиями которой являются "удобный бесшовный клиентский путь, принцип "все услуги в одном месте" и персонализация банковских услуг".Представитель ПСБ также отметил растущий интерес населения к сберегательным инструментам в валютах дружественных стран, в первую очередь, к китайскому юаню.

https://ria.ru/20230504/kavkaz-1869570104.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), экономика, промсвязьбанк