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Украинские войска потеряли до 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 04.05.2023 (обновлено: 14:29 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/poteri-1869667854.html
Украинские войска потеряли до 30 солдат на двух направлениях
Украинские войска потеряли до 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска потеряли до 30 солдат на двух направлениях
Группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных и 8 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:21
2023-05-04T14:29
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных и 8 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Водяного и Великой Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки, Новоданиловки, Червонного и Каменского в Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ситуация в днр и лнр, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Угледар, Донецкая Народная Республика
Украинские войска потеряли до 30 солдат на двух направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли до 30 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных и 8 единиц техники, сообщило Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Водяного и Великой Новоселки в ДНР, а также Малой Токмачки, Новоданиловки, Червонного и Каменского в Запорожской области.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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