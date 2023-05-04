https://ria.ru/20230504/polsha-1869724097.html
Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины
Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины - РИА Новости, 04.05.2023
Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о "четком сигнале" о вступлении в НАТО, заявила, что есть сигналы того,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:15
2023-05-04T17:15
2023-05-04T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о "четком сигнале" о вступлении в НАТО, заявила, что есть сигналы того, что остатки Украины "примет" после завершения конфликта в себя Польша. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает, что не может войти в состав НАТО во время конфликта, но хочет получить "четкий сигнал" о том, что страну примут в альянс после его завершения. "Остатки Украины планирует "принимать" в себя Польша. Сигнала чётче не бывает", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя слова Зеленского.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869613879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины
Захарова: сигнала четче не бывает, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины