https://ria.ru/20230504/polsha-1869724097.html

Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины

Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины - РИА Новости, 04.05.2023

Захарова заявила, что Польша планирует принимать в себя остатки Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о "четком сигнале" о вступлении в НАТО, заявила, что есть сигналы того,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:15

2023-05-04T17:15

2023-05-04T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о "четком сигнале" о вступлении в НАТО, заявила, что есть сигналы того, что остатки Украины "примет" после завершения конфликта в себя Польша. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает, что не может войти в состав НАТО во время конфликта, но хочет получить "четкий сигнал" о том, что страну примут в альянс после его завершения. "Остатки Украины планирует "принимать" в себя Польша. Сигнала чётче не бывает", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя слова Зеленского.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869613879.html

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украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр