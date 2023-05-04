https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 04.05.2023

Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

Польская сторона обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с обнаруженной в лесу вблизи Быдгоща ракетой, сообщает радиостанция... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:10

2023-05-04T15:10

2023-05-04T15:10

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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польская сторона обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с обнаруженной в лесу вблизи Быдгоща ракетой, сообщает радиостанция RMF FM. "Польские службы уже сотрудничают по этому делу с американскими службами", - сообщает радиостанция. По информации RMF FM, польская сторона рассчитывает получить от США материалы, которые позволят установить, откуда взялась ракета, найденная в лесу под Быдгощем. "Речь идет также о выяснении, по какому маршруту она перемещалась и когда именно это произошло. Не исключено, что американская инфраструктура зарегистрировала этот объект", - указывается в сообщении. 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщала, что "военный воздушный объект", скорее всего, был мишенью, запущенной польскими военными во время учений. Портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщал также о том, что это могла быть российская ракета, запущенная с российского самолета с территории Белоруссии. Предполагается, что речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.

https://ria.ru/20230502/raketa-1869191378.html

https://ria.ru/20230427/nadpis-1868044552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, быдгощ, польша, сша, нато