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Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 04.05.2023
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15:10 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html
Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой
Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой - РИА Новости, 04.05.2023
Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой
Польская сторона обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с обнаруженной в лесу вблизи Быдгоща ракетой, сообщает радиостанция... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:10
2023-05-04T15:10
в мире
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польская сторона обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с обнаруженной в лесу вблизи Быдгоща ракетой, сообщает радиостанция RMF FM. "Польские службы уже сотрудничают по этому делу с американскими службами", - сообщает радиостанция. По информации RMF FM, польская сторона рассчитывает получить от США материалы, которые позволят установить, откуда взялась ракета, найденная в лесу под Быдгощем. "Речь идет также о выяснении, по какому маршруту она перемещалась и когда именно это произошло. Не исключено, что американская инфраструктура зарегистрировала этот объект", - указывается в сообщении. 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщала, что "военный воздушный объект", скорее всего, был мишенью, запущенной польскими военными во время учений. Портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщал также о том, что это могла быть российская ракета, запущенная с российского самолета с территории Белоруссии. Предполагается, что речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.
https://ria.ru/20230502/raketa-1869191378.html
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в мире, быдгощ, польша, сша, нато
В мире, Быдгощ, Польша, США, НАТО
Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

RMF FM: Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с найденной в лесу ракетой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польская сторона обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с обнаруженной в лесу вблизи Быдгоща ракетой, сообщает радиостанция RMF FM.
"Польские службы уже сотрудничают по этому делу с американскими службами", - сообщает радиостанция.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета
2 мая, 16:01
По информации RMF FM, польская сторона рассчитывает получить от США материалы, которые позволят установить, откуда взялась ракета, найденная в лесу под Быдгощем.
"Речь идет также о выяснении, по какому маршруту она перемещалась и когда именно это произошло. Не исключено, что американская инфраструктура зарегистрировала этот объект", - указывается в сообщении.
27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. При этом RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщала, что "военный воздушный объект", скорее всего, был мишенью, запущенной польскими военными во время учений.
Портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщал также о том, что это могла быть российская ракета, запущенная с российского самолета с территории Белоруссии. Предполагается, что речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55.
На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали.
Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы сообщают о наличии большой воронки в земле. Как передают местные СМИ, обломки нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.
В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке
27 апреля, 10:27
 
В миреБыдгощПольшаСШАНАТО
 
 
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