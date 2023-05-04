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Москвичам рассказали о погоде в середине мая - РИА Новости, 04.05.2023
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18:05 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html
Москвичам рассказали о погоде в середине мая
Москвичам рассказали о погоде в середине мая - РИА Новости, 04.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в середине мая
С наступлением второй декады мая воздух в Москве будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:05
2023-05-04T18:05
общество
москва
евгений тишковец
погода
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С наступлением второй декады мая воздух в Москве будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В первый рабочий день характер метеоусловий не изменится, но станет на пару градусов теплее. После аномально холодных выходных температурный фон, с наступлением второй декады мая, с трудом, но вернется в свое климатическое русло – плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в середине мая

Тишковец: воздух в Москве во второй декаде мая будет прогреваться до плюс 15-20 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. С наступлением второй декады мая воздух в Москве будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первый рабочий день характер метеоусловий не изменится, но станет на пару градусов теплее. После аномально холодных выходных температурный фон, с наступлением второй декады мая, с трудом, но вернется в свое климатическое русло – плюс 15 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
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Вчера, 17:12
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссияЦентр "Фобос"
 
 
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