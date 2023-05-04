https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html
К выходным в Москву вернется зима
К выходным в Москву вернется зима - РИА Новости, 04.05.2023
К выходным в Москву вернется зима
Заряды снега и слабая гололедица прогнозируются в Москве на выходных, а столбики термометров могут уходить в минус по ночам, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:12
2023-05-04T17:12
2023-05-04T17:34
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заряды снега и слабая гололедица прогнозируются в Москве на выходных, а столбики термометров могут уходить в минус по ночам, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что вся выпавшая небесная влага, а это до 6,5 миллиметра, в ночь на субботу схватится заморозком, и на дорогах кое-где может образоваться тонкая корка льда - слабая гололедица, местами может припорошить незначительным снегом. "Днем, в тылу циклона, локальные осадки продолжатся, но в смешанной фазе, а максимальная температура не превысит плюс 3 - плюс 8, то есть природа отбросит нас в климатическом отношении на месяц назад", - добавил он. Метеоролог отметил, что в ночь на воскресенье похолодание усилится. "Столбики термометров опустятся до минус 4 - плюс 1, пройдут скоротечные заряды снега, на земле кое-где ненадолго может появиться символический временный снежный покров, на дорогах и тротуарах будет скользко – автомобилисты будьте осторожны. В дневные часы, при небольших мозаичных осадках, температура составит плюс 5 - плюс 10", - уточнил Тишковец. По его словам, 8 мая инициатива в атмосфере начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Ночью ноль - минус 5, днем плюс 7 - плюс 12. "В День Победы Москва окажется практическим в самом центре антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо. Под утро около нуля, после полудня воздух прогреется до плюс 12 - плюс 17", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
https://ria.ru/20230504/solntse-1869637296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
К выходным в Москву вернется зима
Синоптик "Фобос" Тишковец предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заряды снега и слабая гололедица прогнозируются в Москве на выходных, а столбики термометров могут уходить в минус по ночам, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Финал недели в Центральной России ознаменуется провалом арктического холода, из-за чего в регион ненадолго заглянет зима. В пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, вечером вперемешку с очаговым мокрым снегом", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что вся выпавшая небесная влага, а это до 6,5 миллиметра, в ночь на субботу схватится заморозком, и на дорогах кое-где может образоваться тонкая корка льда - слабая гололедица, местами может припорошить незначительным снегом.
"Днем, в тылу циклона, локальные осадки продолжатся, но в смешанной фазе, а максимальная температура не превысит плюс 3 - плюс 8, то есть природа отбросит нас в климатическом отношении на месяц назад", - добавил он.
Метеоролог отметил, что в ночь на воскресенье похолодание усилится.
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
"Столбики термометров опустятся до минус 4 - плюс 1, пройдут скоротечные заряды снега, на земле кое-где ненадолго может появиться символический временный снежный покров, на дорогах и тротуарах будет скользко – автомобилисты будьте осторожны. В дневные часы, при небольших мозаичных осадках, температура составит плюс 5 - плюс 10", - уточнил Тишковец
.
По его словам, 8 мая инициатива в атмосфере начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Ночью ноль - минус 5, днем плюс 7 - плюс 12.
"В День Победы Москва окажется практическим в самом центре антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо. Под утро около нуля, после полудня воздух прогреется до плюс 12 - плюс 17", - заключил Тишковец.
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов