https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html

К выходным в Москву вернется зима

К выходным в Москву вернется зима - РИА Новости, 04.05.2023

К выходным в Москву вернется зима

Заряды снега и слабая гололедица прогнозируются в Москве на выходных, а столбики термометров могут уходить в минус по ночам, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:12

2023-05-04T17:12

2023-05-04T17:34

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заряды снега и слабая гололедица прогнозируются в Москве на выходных, а столбики термометров могут уходить в минус по ночам, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что вся выпавшая небесная влага, а это до 6,5 миллиметра, в ночь на субботу схватится заморозком, и на дорогах кое-где может образоваться тонкая корка льда - слабая гололедица, местами может припорошить незначительным снегом. "Днем, в тылу циклона, локальные осадки продолжатся, но в смешанной фазе, а максимальная температура не превысит плюс 3 - плюс 8, то есть природа отбросит нас в климатическом отношении на месяц назад", - добавил он. Метеоролог отметил, что в ночь на воскресенье похолодание усилится. "Столбики термометров опустятся до минус 4 - плюс 1, пройдут скоротечные заряды снега, на земле кое-где ненадолго может появиться символический временный снежный покров, на дорогах и тротуарах будет скользко – автомобилисты будьте осторожны. В дневные часы, при небольших мозаичных осадках, температура составит плюс 5 - плюс 10", - уточнил Тишковец. По его словам, 8 мая инициатива в атмосфере начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Ночью ноль - минус 5, днем плюс 7 - плюс 12. "В День Победы Москва окажется практическим в самом центре антициклона, благодаря чему будет солнечно и сухо. Под утро около нуля, после полудня воздух прогреется до плюс 12 - плюс 17", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

https://ria.ru/20230504/solntse-1869637296.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, погода