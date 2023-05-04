https://ria.ru/20230504/pogoda-1869554696.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 04.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в четверг, в Московской области местами возможны кратковременные осадки,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:21

2023-05-04T08:21

2023-05-04T08:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в четверг, в Московской области местами возможны кратковременные осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг погода обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта на фоне малоградиентного поля повышенного давления. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. По Московской области во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, в основном это коснется северо-западных, северных и одновременно южных и юго-восточных районов", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, температура в Москве в четверг составит плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 11-16 градусов. "Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец. Также специалист отметил, что минувшей ночью в столичном регионе фиксировались заморозки. Так, например, в Волоколамске было минус 1,8 градуса, в Можайске - минус 1,7 градуса, в Новом Иерусалиме - минус 1,6 градуса, в Клине - минус 1,2 градуса, в Солнечногорске - минус 1 градус, в Наро-Фоминске - минус 1 градус, в Талдоме - минус 2,6 градуса, в Пушкино - минус 0,4 градуса.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, погода