Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов
Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов во вторник
© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика.
Вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист.
"Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16.42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд №6707 Орёл — Брянск отправился в 16.21, он прибудет в Брянск в 19.30. Далее движение будет организовано согласно расписанию", - говорится в сообщении РЖД.
За время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 метров пути. В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории, уточняет компания.