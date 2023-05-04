https://ria.ru/20230504/poezda-1869724411.html

Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов

Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов - РИА Новости, 04.05.2023

Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов

РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:18

2023-05-04T17:18

2023-05-04T17:31

брянская область

ржд

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика.Вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист."Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16.42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд №6707 Орёл — Брянск отправился в 16.21, он прибудет в Брянск в 19.30. Далее движение будет организовано согласно расписанию", - говорится в сообщении РЖД.За время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 метров пути. В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории, уточняет компания.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869552826.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, ржд, происшествия