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Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов - РИА Новости, 04.05.2023
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17:18 04.05.2023 (обновлено: 17:31 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/poezda-1869724411.html
Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов
Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов - РИА Новости, 04.05.2023
Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов
РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:18
2023-05-04T17:31
брянская область
ржд
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика.Вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист."Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16.42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд №6707 Орёл — Брянск отправился в 16.21, он прибудет в Брянск в 19.30. Далее движение будет организовано согласно расписанию", - говорится в сообщении РЖД.За время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 метров пути. В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории, уточняет компания.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869552826.html
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брянская область, ржд, происшествия
Брянская область, РЖД, Происшествия
Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов

Движение поездов на участке под Брянском восстановили после схода вагонов во вторник

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером, следует из сообщения перевозчика.
Вечером во вторник на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке приостановлено. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры, пострадал машинист.
"Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16.42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд №6707 Орёл — Брянск отправился в 16.21, он прибудет в Брянск в 19.30. Далее движение будет организовано согласно расписанию", - говорится в сообщении РЖД.
За время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 метров пути. В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории, уточняет компания.
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