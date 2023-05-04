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Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе - РИА Новости, 04.05.2023
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02:52 04.05.2023 (обновлено: 05:37 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869541641.html
Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе
Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе - РИА Новости, 04.05.2023
Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе
Превышение наполняемости Краснодарского водохранилища почти на один метр может привести к подтоплению населенных пунктов в Темрюкском районе при сбросах воды с... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:52
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внии гочс
темрюкский район
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Превышение наполняемости Краснодарского водохранилища почти на один метр может привести к подтоплению населенных пунктов в Темрюкском районе при сбросах воды с гидроузла, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Уровень воды в Краснодарском водохранилище превышает отметку нормального подпорного уровня почти на один метр", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в случае повышенных сбросов воды с гидроузла могут быть подтоплены населенные пункты в Темрюкском районе.
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внии гочс, темрюкский район, происшествия
ВНИИ ГОЧС, Темрюкский район, Происшествия
Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе

Переполнение Краснодарского водохранилища грозит подтоплениями в Темрюкском районе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРека Псекупс на месте впадения в Краснодарское водохранилище
Река Псекупс на месте впадения в Краснодарское водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Река Псекупс на месте впадения в Краснодарское водохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Превышение наполняемости Краснодарского водохранилища почти на один метр может привести к подтоплению населенных пунктов в Темрюкском районе при сбросах воды с гидроузла, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Уровень воды в Краснодарском водохранилище превышает отметку нормального подпорного уровня почти на один метр", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что в случае повышенных сбросов воды с гидроузла могут быть подтоплены населенные пункты в Темрюкском районе.
 
ВНИИ ГОЧСТемрюкский районПроисшествия
 
 
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