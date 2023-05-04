https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869541641.html

Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе

Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе - РИА Новости, 04.05.2023

Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений в Темрюкском районе

Превышение наполняемости Краснодарского водохранилища почти на один метр может привести к подтоплению населенных пунктов в Темрюкском районе при сбросах воды с... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T02:52

2023-05-04T02:52

2023-05-04T05:37

внии гочс

темрюкский район

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Превышение наполняемости Краснодарского водохранилища почти на один метр может привести к подтоплению населенных пунктов в Темрюкском районе при сбросах воды с гидроузла, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Уровень воды в Краснодарском водохранилище превышает отметку нормального подпорного уровня почти на один метр", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в случае повышенных сбросов воды с гидроузла могут быть подтоплены населенные пункты в Темрюкском районе.

https://ria.ru/20230503/amur-1869302823.html

темрюкский район

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внии гочс, темрюкский район, происшествия