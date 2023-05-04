https://ria.ru/20230504/podozrevaemyy-1869595896.html

Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму

Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму - РИА Новости, 04.05.2023

Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму

Один из подозреваемых в подготовке терактов в Крыму Сергей Кривошеин жил в Ялте с женой, дочерью и тещей, рассказала РИА Новости его соседка. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:58

2023-05-04T10:58

2023-05-04T10:58

происшествия

россия

республика крым

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ЯЛТА, 4 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в подготовке терактов в Крыму Сергей Кривошеин жил в Ялте с женой, дочерью и тещей, рассказала РИА Новости его соседка. Кривошеин жил в доме на улице Лесной в Ялте, на звонок в его квартиру никто не ответил. Соседка подтвердила корреспонденту РИА Новости, что он проживал здесь с семьей: "Только сейчас его нету". По словам соседки, она не в курсе, за что его задержали: "Даже не знаю, за что и чего. Мы нормально общались. Общительный, нормальный". Она добавила, что не знает, где мужчина работал, а жил он с семьей. "Жена, дочка там, теща, по-моему", - уточнила женщина. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. Все члены группы арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html

https://ria.ru/20230503/krym-1869327502.html

россия

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, республика крым