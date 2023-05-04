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Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму - РИА Новости, 04.05.2023
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10:58 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/podozrevaemyy-1869595896.html
Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму
Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму - РИА Новости, 04.05.2023
Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму
Один из подозреваемых в подготовке терактов в Крыму Сергей Кривошеин жил в Ялте с женой, дочерью и тещей, рассказала РИА Новости его соседка. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:58
2023-05-04T10:58
происшествия
россия
республика крым
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ЯЛТА, 4 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в подготовке терактов в Крыму Сергей Кривошеин жил в Ялте с женой, дочерью и тещей, рассказала РИА Новости его соседка. Кривошеин жил в доме на улице Лесной в Ялте, на звонок в его квартиру никто не ответил. Соседка подтвердила корреспонденту РИА Новости, что он проживал здесь с семьей: "Только сейчас его нету". По словам соседки, она не в курсе, за что его задержали: "Даже не знаю, за что и чего. Мы нормально общались. Общительный, нормальный". Она добавила, что не знает, где мужчина работал, а жил он с семьей. "Жена, дочка там, теща, по-моему", - уточнила женщина. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. Все члены группы арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
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происшествия, россия, республика крым
Происшествия, Россия, Республика Крым
Соседка рассказала о мужчине, подозреваемом в подготовке терактов в Крыму

Подозреваемый в подготовке терактов в Крыму Кривошеин жил в Ялте с женой и дочерью

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 4 мая - РИА Новости. Один из подозреваемых в подготовке терактов в Крыму Сергей Кривошеин жил в Ялте с женой, дочерью и тещей, рассказала РИА Новости его соседка.
Кривошеин жил в доме на улице Лесной в Ялте, на звонок в его квартиру никто не ответил. Соседка подтвердила корреспонденту РИА Новости, что он проживал здесь с семьей: "Только сейчас его нету".
По словам соседки, она не в курсе, за что его задержали: "Даже не знаю, за что и чего. Мы нормально общались. Общительный, нормальный".
Она добавила, что не знает, где мужчина работал, а жил он с семьей. "Жена, дочка там, теща, по-моему", - уточнила женщина.
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ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Задержаны семь человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии.
Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец. Все члены группы арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
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