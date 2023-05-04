https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869601845.html
Более 300 врачей трудоустроили в Подмосковье по акции "Приведи друга"
Более 300 врачей трудоустроили в Подмосковье по акции "Приведи друга" - РИА Новости, 04.05.2023
Более 300 врачей трудоустроили в Подмосковье по акции "Приведи друга"
Свыше 300 медицинских работников трудоустроились в учреждения здравоохранения Московской области с начала 2022 года в рамках программы "Приведи друга", сообщила РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:26
2023-05-04T11:26
2023-05-04T11:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Свыше 300 медицинских работников трудоустроились в учреждения здравоохранения Московской области с начала 2022 года в рамках программы "Приведи друга", сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Программа приведи друга действует в регионе с 2022 года. Сотрудник больницы получает выплату до 40 тысяч рублей за приглашенного врача и до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. Выплата производится в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы, при условии, что сотрудник трудоустроен на полную ставку и предыдущие полгода не работал в учреждениях здравоохранения Подмосковья."Для привлечения медицинских специалистов, а также поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье реализуется комплекс различных мер социальной поддержки – от ежемесячной компенсации за аренду жилья до предоставления земельного участка. Благодаря программе "Приведи друга" в наши больницы и поликлиники с начала прошлого года трудоустроились 310 врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Из них 57 – в этом году", – приводятся слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20230503/vorobev-1869525835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова