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Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:22 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869599874.html
Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения
Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения - РИА Новости, 04.05.2023
Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения
Свыше 85% парков культуры и отдыха Московской области оснащены системой видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:22
2023-05-04T11:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше 85% парков культуры и отдыха Московской области оснащены системой видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона."В нашей работе по благоустройству территорий очень важно получать обратную связь и знать, пользуются ли места, где уже проведена работа, популярностью у жителей. Внедрение системы подсчета посетителей уже показало значительный рост посещений в тех парках, где прошло благоустройство. Эта система также поможет нам понять, где надо продолжить работу по благоустройству общественных территорий", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что на сегодняшний день камеры установлены в 159 из 184 парков региона. Остальные парки оснастят до 1 декабря текущего года. Большинство камер помимо подсчета посетителей и контроля по благоустройству также подключаются к региональной системе "Безопасный регион".
https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБолее 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения
Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше 85% парков культуры и отдыха Московской области оснащены системой видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.
"В нашей работе по благоустройству территорий очень важно получать обратную связь и знать, пользуются ли места, где уже проведена работа, популярностью у жителей. Внедрение системы подсчета посетителей уже показало значительный рост посещений в тех парках, где прошло благоустройство. Эта система также поможет нам понять, где надо продолжить работу по благоустройству общественных территорий", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями городского округа Лобня - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне
2 мая, 15:17
Он добавил, что на сегодняшний день камеры установлены в 159 из 184 парков региона. Остальные парки оснастят до 1 декабря текущего года. Большинство камер помимо подсчета посетителей и контроля по благоустройству также подключаются к региональной системе "Безопасный регион".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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