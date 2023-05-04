https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869599874.html

Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения

Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения - РИА Новости, 04.05.2023

Более 85% парков Подмосковья оснащены системой видеонаблюдения

Свыше 85% парков культуры и отдыха Московской области оснащены системой видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:22

2023-05-04T11:22

2023-05-04T11:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869600470_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d201ec4b5095ecd59b7c99a5e64d94df.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Свыше 85% парков культуры и отдыха Московской области оснащены системой видеонаблюдения, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона."В нашей работе по благоустройству территорий очень важно получать обратную связь и знать, пользуются ли места, где уже проведена работа, популярностью у жителей. Внедрение системы подсчета посетителей уже показало значительный рост посещений в тех парках, где прошло благоустройство. Эта система также поможет нам понять, где надо продолжить работу по благоустройству общественных территорий", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что на сегодняшний день камеры установлены в 159 из 184 парков региона. Остальные парки оснастят до 1 декабря текущего года. Большинство камер помимо подсчета посетителей и контроля по благоустройству также подключаются к региональной системе "Безопасный регион".

https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин