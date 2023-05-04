В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за право представить регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Сегодня в Подмосковье мы открыли региональный этап масштабного молодежного фестиваля. Впервые он прошел в Мытищах в 1996 году, и с тех пор стал главным событием в жизни творческой молодежи Московской области. В этот раз "СтудВесна" объединила более 500 самых энергичных, талантливых и креативных студентов из 32 университетов и колледжей региона. В течение двух дней они представят 176 конкурсных работ по 9 творческим направлениям", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе.
Свои способности участники фестиваля демонстрируют в таких направлениях, как "Вокальное", "Инструментальное" "Танцевальное" и других. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных организаций. По итогам этапа будут сформированы две делегации: 30 студентов вузов поедут в Пермь, а 20 представителей колледжей — в Ханты-Мансийск.
Организаторами регионального этапа конкурса выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация "Российский союз молодежи".