https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869588700.html

В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"

В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны" - РИА Новости, 04.05.2023

В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"

Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:46

2023-05-04T10:46

2023-05-04T10:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

мытищи

российский союз молодежи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869590585_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_e21137b10300a68c09f1e00805be98c9.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за право представить регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Сегодня в Подмосковье мы открыли региональный этап масштабного молодежного фестиваля. Впервые он прошел в Мытищах в 1996 году, и с тех пор стал главным событием в жизни творческой молодежи Московской области. В этот раз "СтудВесна" объединила более 500 самых энергичных, талантливых и креативных студентов из 32 университетов и колледжей региона. В течение двух дней они представят 176 конкурсных работ по 9 творческим направлениям", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе. Свои способности участники фестиваля демонстрируют в таких направлениях, как "Вокальное", "Инструментальное" "Танцевальное" и других. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных организаций. По итогам этапа будут сформированы две делегации: 30 студентов вузов поедут в Пермь, а 20 представителей колледжей — в Ханты-Мансийск.Организаторами регионального этапа конкурса выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация "Российский союз молодежи".

https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869382044.html

московская область (подмосковье)

красногорск

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, мытищи, российский союз молодежи