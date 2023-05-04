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В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны" - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
10:46 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/podmoskove-1869588700.html
В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"
В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны" - РИА Новости, 04.05.2023
В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"
Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:46
2023-05-04T10:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
мытищи
российский союз молодежи
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за право представить регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Сегодня в Подмосковье мы открыли региональный этап масштабного молодежного фестиваля. Впервые он прошел в Мытищах в 1996 году, и с тех пор стал главным событием в жизни творческой молодежи Московской области. В этот раз "СтудВесна" объединила более 500 самых энергичных, талантливых и креативных студентов из 32 университетов и колледжей региона. В течение двух дней они представят 176 конкурсных работ по 9 творческим направлениям", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе. Свои способности участники фестиваля демонстрируют в таких направлениях, как "Вокальное", "Инструментальное" "Танцевальное" и других. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных организаций. По итогам этапа будут сформированы две делегации: 30 студентов вузов поедут в Пермь, а 20 представителей колледжей — в Ханты-Мансийск.Организаторами регионального этапа конкурса выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация "Российский союз молодежи".
https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869382044.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), красногорск, мытищи, российский союз молодежи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Мытищи, Российский союз молодежи

В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области В Подмосковье начался региональный этап "Студенческой весны"
В Подмосковье начался региональный этап Студенческой весны - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Региональный этап Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"начался в подмосковном Красногорске, его участники в течение двух дней поборются за право представить регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Сегодня в Подмосковье мы открыли региональный этап масштабного молодежного фестиваля. Впервые он прошел в Мытищах в 1996 году, и с тех пор стал главным событием в жизни творческой молодежи Московской области. В этот раз "СтудВесна" объединила более 500 самых энергичных, талантливых и креативных студентов из 32 университетов и колледжей региона. В течение двух дней они представят 176 конкурсных работ по 9 творческим направлениям", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе.
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Вчера, 13:06
Свои способности участники фестиваля демонстрируют в таких направлениях, как "Вокальное", "Инструментальное" "Танцевальное" и других. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных организаций. По итогам этапа будут сформированы две делегации: 30 студентов вузов поедут в Пермь, а 20 представителей колледжей — в Ханты-Мансийск.
Организаторами регионального этапа конкурса выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация "Российский союз молодежи".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскМытищиРоссийский союз молодежи
 
 
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