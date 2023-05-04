https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html

"Ингосстрах" поддержит восходящих звезд оперной сцены

"Ингосстрах" поддержит восходящих звезд оперной сцены - РИА Новости, 04.05.2023

"Ингосстрах" поддержит восходящих звезд оперной сцены

"Ингосстрах" стал партнером Молодежной оперной программы Большого театра России, которая дает возможность талантливым артистам из любого уголка страны пройти... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:36

2023-05-04T13:36

2023-05-04T18:10

ингосстрах

большой театр

культура

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Ингосстрах" стал партнером Молодежной оперной программы Большого театра России, которая дает возможность талантливым артистам из любого уголка страны пройти стажировку у именитых преподавателей и выступать на оперной сцене главного театра страны, сообщает компания.Принять участие в программе могут исполнители в возрасте от 20 до 30 лет с высшим или незаконченным высшим музыкальным образованием. Программа предполагает насколько этапов конкурсного прослушивания, по результатам которых формируется состав ее участников.На протяжении 14 лет существования Молодежной программы с участниками работали крупнейшие педагоги, пианисты и певцы современности: Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Ирина Богачева, Маквала Касрашвили, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Пласидо Доминго (Испания), Кэрол Ванесс, Нил Шикофф (США), Натали Дессей (Франция), Эва Мартон (Венгрия), Джулио Дзаппа, Алессандро Аморетти (Италия), дирижеры Альберто Дзедда, Энрике Маццола, Джакомо Сагрипанти (Италия), Михаил Юровский и другие.Во время обучения артисты будут получать дополнительную поддержку от "Ингосстраха", а расходы на проживание в столице компенсирует Большой театр.Как отметили в "Ингосстрахе", уже несколько лет компания также спонсирует Молодежную балетную программу Большого театра.В планах "Ингосстраха" и Большого театра – сделать совместное выступление артистов Молодежных оперной и балетной программ на одной из сцен театра во время 248-го театрального сезона."В программе занимаются певцы из самых разных регионов. Сейчас из 20 молодых артистов Молодёжной программы (певцов и пианистов) – представители 15 национальностей. Это поразительно! Наши артисты много выступают в спектаклях Большого театра, открывают сезоны и поют на сценах театров всего мира – Метрополитен, Ла Скала, в Парижской опере, в Королевской опере Ковент-Гарден, в Баварской и Голландской операх, в двух операх Берлина – везде! Это очень важно, потому что так мы пропагандируем русскую культуру, нашу исполнительскую школу и русское музыкальное наследие", - отметил художественный руководитель Молодежной оперной программы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин.

https://ria.ru/20220914/ingosstrakh-1816661762.html

https://ria.ru/20221117/zdorove-1832189147.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ингосстрах, большой театр, культура