https://ria.ru/20230504/pionerlager-1869684695.html
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове - РИА Новости, 04.05.2023
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:13
2023-05-04T15:13
2023-05-04T15:13
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На территории комплекса в 1960-х годах располагался пионерский лагерь "Горизонт", который в последствии стал базой отдыха "Удино"."Последние годы объекты не использовались по назначению, постройки разрушались, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации", - сказал Гордиенко.Он добавил, что на территории Дмитровского округа на сегодняшний день выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 143 объекта.
https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), дмитров, правительство московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Правительство Московской области
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На территории комплекса в 1960-х годах располагался пионерский лагерь "Горизонт", который в последствии стал базой отдыха "Удино".
"Последние годы объекты не использовались по назначению, постройки разрушались, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации", - сказал Гордиенко
.
Он добавил, что на территории Дмитровского округа на сегодняшний день выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 143 объекта.
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