Рейтинг@Mail.ru
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:13 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pionerlager-1869684695.html
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове - РИА Новости, 04.05.2023
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:13
2023-05-04T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
правительство московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869682083_0:133:800:583_1920x0_80_0_0_62027b073bfc83f2ffc140c134003133.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На территории комплекса в 1960-х годах располагался пионерский лагерь "Горизонт", который в последствии стал базой отдыха "Удино"."Последние годы объекты не использовались по назначению, постройки разрушались, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации", - сказал Гордиенко.Он добавил, что на территории Дмитровского округа на сегодняшний день выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 143 объекта.
https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html
московская область (подмосковье)
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869682083_23:0:800:583_1920x0_80_0_0_bcccc60a5b58694dc5299d7074c84f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дмитров, правительство московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Правительство Московской области

Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове

© Фото : пресс-служба МособлархитектурыКомплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря Горизонт снесли в Дмитрове - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : пресс-служба Мособлархитектуры
Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На территории комплекса в 1960-х годах располагался пионерский лагерь "Горизонт", который в последствии стал базой отдыха "Удино".
"Последние годы объекты не использовались по назначению, постройки разрушались, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации", - сказал Гордиенко.
Он добавил, что на территории Дмитровского округа на сегодняшний день выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 143 объекта.
Снос старого дома - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Аварийный дом снесли в подмосковном Волоколамске
13 апреля, 13:39
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровПравительство Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала