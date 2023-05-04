https://ria.ru/20230504/pionerlager-1869684695.html

Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове

Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове - РИА Новости, 04.05.2023

Комплекс зданий бывшего пионерлагеря "Горизонт" снесли в Дмитрове

Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:13

2023-05-04T15:13

2023-05-04T15:13

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комплекс зданий общей площадью 85 тысяч квадратных метров снесли в районе деревни Удино Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщил РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На территории комплекса в 1960-х годах располагался пионерский лагерь "Горизонт", который в последствии стал базой отдыха "Удино"."Последние годы объекты не использовались по назначению, постройки разрушались, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации", - сказал Гордиенко.Он добавил, что на территории Дмитровского округа на сегодняшний день выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 143 объекта.

https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), дмитров, правительство московской области