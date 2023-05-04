https://ria.ru/20230504/petarda-1869570484.html

В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка

В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка - РИА Новости, 04.05.2023

В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка

В Новосибирске в руках у 12-летнего мальчика взорвалась петарда - ребенок в больнице, а следствие выясняет, почему ему вообще продали эту вещь, сообщает в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:54

2023-05-04T09:54

2023-05-04T09:55

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. В Новосибирске в руках у 12-летнего мальчика взорвалась петарда - ребенок в больнице, а следствие выясняет, почему ему вообще продали эту вещь, сообщает в четверг региональное управление СК РФ. "Проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, днем 30 апреля мальчик купил петарду в одном из магазинов пиротехники в Первомайском районе Новосибирска. В тот же день ребенок на улице решил привести ее в действие, в результате чего петарда взорвалась у него в руках. Ребенок был госпитализирован с "различными телесными повреждениями". Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинская экспертиза, следователи тем временем дадут правовую оценку факту продажи пиротехники несовершеннолетнему.

https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html

новосибирск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск