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В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка - РИА Новости, 04.05.2023
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09:54 04.05.2023 (обновлено: 09:55 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/petarda-1869570484.html
В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка
В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка - РИА Новости, 04.05.2023
В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка
В Новосибирске в руках у 12-летнего мальчика взорвалась петарда - ребенок в больнице, а следствие выясняет, почему ему вообще продали эту вещь, сообщает в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:54
2023-05-04T09:55
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. В Новосибирске в руках у 12-летнего мальчика взорвалась петарда - ребенок в больнице, а следствие выясняет, почему ему вообще продали эту вещь, сообщает в четверг региональное управление СК РФ. "Проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, днем 30 апреля мальчик купил петарду в одном из магазинов пиротехники в Первомайском районе Новосибирска. В тот же день ребенок на улице решил привести ее в действие, в результате чего петарда взорвалась у него в руках. Ребенок был госпитализирован с "различными телесными повреждениями". Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинская экспертиза, следователи тем временем дадут правовую оценку факту продажи пиротехники несовершеннолетнему.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В Новосибирске взорвалась петарда в руках у ребенка

В Новосибирске взорвалась петарда в руках у 12-летнего мальчика, он в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. В Новосибирске в руках у 12-летнего мальчика взорвалась петарда - ребенок в больнице, а следствие выясняет, почему ему вообще продали эту вещь, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, днем 30 апреля мальчик купил петарду в одном из магазинов пиротехники в Первомайском районе Новосибирска. В тот же день ребенок на улице решил привести ее в действие, в результате чего петарда взорвалась у него в руках. Ребенок был госпитализирован с "различными телесными повреждениями".
Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинская экспертиза, следователи тем временем дадут правовую оценку факту продажи пиротехники несовершеннолетнему.
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