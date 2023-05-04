https://ria.ru/20230504/pereprodazha-1869798135.html

Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину

Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину - РИА Новости, 04.05.2023

Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину

В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:58

2023-05-04T23:58

2023-05-04T23:58

украина

россия

великобритания

сергей лавров

сеймур херш

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта, следует из заявления замглавы министерства обороны Королевства Джеймса Хиппи. "Мы установили надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о случаях перепродажи британского вооружения до попадания на фронт. Ответ замминистра был опубликован в четверг на сайте парламента Великобритании. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, однако замалчивают этот факт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869168516.html

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862527504.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, великобритания, сергей лавров, сеймур херш, дмитрий песков, нато