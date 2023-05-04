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Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину - РИА Новости, 04.05.2023
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23:58 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/pereprodazha-1869798135.html
Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину
Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину - РИА Новости, 04.05.2023
Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину
В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:58
2023-05-04T23:58
украина
россия
великобритания
сергей лавров
сеймур херш
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта, следует из заявления замглавы министерства обороны Королевства Джеймса Хиппи. "Мы установили надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о случаях перепродажи британского вооружения до попадания на фронт. Ответ замминистра был опубликован в четверг на сайте парламента Великобритании. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, однако замалчивают этот факт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230502/tekhnika-1869168516.html
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украина, россия, великобритания, сергей лавров, сеймур херш, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, НАТО
Британия признала перепродажу оружия, поставляемого на Украину

Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону конфликта на Украине

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков, предназначенных для Украины
Транспортировка танков, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Британией на Украину, до его попадания на передовую конфликта, следует из заявления замглавы министерства обороны Королевства Джеймса Хиппи.
"Мы установили надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются Вооруженным силам Украины. Несмотря на отдельные сообщения, (случаи) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба" о случаях перепродажи британского вооружения до попадания на фронт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Эксперт рассказал, как украинские военные продают пожертвованную технику
2 мая, 15:04
Ответ замминистра был опубликован в четверг на сайте парламента Великобритании.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, однако замалчивают этот факт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Бывший наемник из США: украинские военные перепродают оружие преступникам
2 апреля, 22:26
 
УкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровСеймур ХершДмитрий ПесковНАТО
 
 
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