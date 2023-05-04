https://ria.ru/20230504/peregovory-1869695620.html
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом - РИА Новости, 04.05.2023
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:42
2023-05-04T15:42
2023-05-04T15:42
россия
сергей лавров
мид кнр
цинь ган
китай
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855316841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91d47f2b44b3ae1587eb08e673a87276.jpg
ПАНАДЖИ (штат Гоа, Индия), 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме. В предыдущий раз главы МИД двух стран встречались в апреле на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде.
https://ria.ru/20230310/davlenie-1857016204.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855316841_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_cf394d9221d9f81d6848338097486d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, мид кнр, цинь ган, китай, политика
Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, Цинь Ган, Китай, Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Главы МИД России и Китая Лавров Цинь Ган проводят переговоры в индийском штате Гоа