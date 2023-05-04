https://ria.ru/20230504/peregovory-1869695620.html

Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом

Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом - РИА Новости, 04.05.2023

Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:42

2023-05-04T15:42

2023-05-04T15:42

россия

сергей лавров

мид кнр

цинь ган

китай

политика

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ПАНАДЖИ (штат Гоа, Индия), 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме. В предыдущий раз главы МИД двух стран встречались в апреле на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде.

https://ria.ru/20230310/davlenie-1857016204.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сергей лавров, мид кнр, цинь ган, китай, политика