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Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом - РИА Новости, 04.05.2023
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15:42 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/peregovory-1869695620.html
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом - РИА Новости, 04.05.2023
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:42
2023-05-04T15:42
россия
сергей лавров
мид кнр
цинь ган
китай
политика
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ПАНАДЖИ (штат Гоа, Индия), 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме. В предыдущий раз главы МИД двух стран встречались в апреле на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде.
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россия, сергей лавров, мид кнр, цинь ган, китай, политика
Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, Цинь Ган, Китай, Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом

Главы МИД России и Китая Лавров Цинь Ган проводят переговоры в индийском штате Гоа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган. Архивное фото
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ПАНАДЖИ (штат Гоа, Индия), 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом.
Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме.
В предыдущий раз главы МИД двух стран встречались в апреле на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Лавров выразил уверенность, что Запад увеличит давление на Китай
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РоссияСергей ЛавровМИД КНРЦинь ГанКитайПолитика
 
 
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