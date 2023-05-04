https://ria.ru/20230504/pasechnik-1869590837.html
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "О ликвидации военного комиссариата Луганской Народной Республики". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:45
2023-05-04T10:45
2023-05-04T10:53
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "О ликвидации военного комиссариата Луганской Народной Республики". "Постановляю: ликвидировать военный комиссариат Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР. Завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 20 июля 2023 года. Контроль за исполнением указа Пасечник взял на себя.
https://ria.ru/20221227/lnr-1841601866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о ликвидации военного комиссариата