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Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
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10:45 04.05.2023 (обновлено: 10:53 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pasechnik-1869590837.html
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР - РИА Новости, 04.05.2023
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "О ликвидации военного комиссариата Луганской Народной Республики". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:45
2023-05-04T10:53
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "О ликвидации военного комиссариата Луганской Народной Республики". "Постановляю: ликвидировать военный комиссариат Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР. Завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 20 июля 2023 года. Контроль за исполнением указа Пасечник взял на себя.
https://ria.ru/20221227/lnr-1841601866.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о ликвидации военного комиссариата

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ "О ликвидации военного комиссариата Луганской Народной Республики".
"Постановляю: ликвидировать военный комиссариат Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте врио главы ЛНР.
Завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 20 июля 2023 года. Контроль за исполнением указа Пасечник взял на себя.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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