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В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023
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14:46 04.05.2023 (обновлено: 15:37 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/otvet-1869676459.html
В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю
В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023
В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю
Украину будет ждать жесткий ответ от России после атаки на Кремль с помощью беспилотников, посчитали читатели турецкого портала Haber7. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:46
2023-05-04T15:37
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украину будет ждать жесткий ответ от России после атаки на Кремль с помощью беспилотников, посчитали читатели турецкого портала Haber7.По мнению комментаторов, выходка президента Владимира Зеленского довольно дорого обойдется для Киева."Украина, ты играешь с огнем. Запад не даст тебе права на жизнь. Образумься, Украина. Зеленский, не будь марионеткой США и ЕС, подумай о своей стране", — написал первый."Готовится почва для того, чтобы Россия начала еще более масштабные боевые действия против Украины, известные аналитики уже несколько дней говорят об этом", — указал третий."Зеленский, играя отведенную ему роль, предает сначала свою страну, а затем и весь мир. Он должен уйти со сцены", — подытожил один из пользователей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский
В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю

Читатели Haber7 предупредили Украину о гневе России после атаки на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украину будет ждать жесткий ответ от России после атаки на Кремль с помощью беспилотников, посчитали читатели турецкого портала Haber7.
По мнению комментаторов, выходка президента Владимира Зеленского довольно дорого обойдется для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Вчера, 12:02
"Украина, ты играешь с огнем. Запад не даст тебе права на жизнь. Образумься, Украина. Зеленский, не будь марионеткой США и ЕС, подумай о своей стране", — написал первый.
«

"Гнев русских будет страшным, кто бы ни сделал это", — отметил второй.

"Готовится почва для того, чтобы Россия начала еще более масштабные боевые действия против Украины, известные аналитики уже несколько дней говорят об этом", — указал третий.
«

"Игра западных империалистических стран, Путин преподаст должный урок", — прокомментировал читатель.

"Зеленский, играя отведенную ему роль, предает сначала свою страну, а затем и весь мир. Он должен уйти со сцены", — подытожил один из пользователей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев об ужасных последствиях атаки на Кремль
Вчера, 09:45
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир Зеленский
 
 
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