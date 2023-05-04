https://ria.ru/20230504/otvet-1869676459.html

В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю

В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю - РИА Новости, 04.05.2023

В Турции предрекли жесткий ответ России на удар по Кремлю

Украину будет ждать жесткий ответ от России после атаки на Кремль с помощью беспилотников, посчитали читатели турецкого портала Haber7. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:46

2023-05-04T14:46

2023-05-04T15:37

в мире

россия

украина

турция

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украину будет ждать жесткий ответ от России после атаки на Кремль с помощью беспилотников, посчитали читатели турецкого портала Haber7.По мнению комментаторов, выходка президента Владимира Зеленского довольно дорого обойдется для Киева."Украина, ты играешь с огнем. Запад не даст тебе права на жизнь. Образумься, Украина. Зеленский, не будь марионеткой США и ЕС, подумай о своей стране", — написал первый."Готовится почва для того, чтобы Россия начала еще более масштабные боевые действия против Украины, известные аналитики уже несколько дней говорят об этом", — указал третий."Зеленский, играя отведенную ему роль, предает сначала свою страну, а затем и весь мир. Он должен уйти со сцены", — подытожил один из пользователей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869614642.html

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869568709.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский