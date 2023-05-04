https://ria.ru/20230504/otnosheniya-1869795762.html

Отношения России и США находятся на краю пропасти, предупредил Рябков

Отношения России и США находятся на краю пропасти, предупредил Рябков - РИА Новости, 05.05.2023

Отношения России и США находятся на краю пропасти, предупредил Рябков

Отношения России и США находятся на грани, Москва работает над тем, чтобы удержать их от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-04T23:35

2023-05-04T23:35

2023-05-05T02:02

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сергей рябков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отношения России и США находятся на грани, Москва работает над тем, чтобы удержать их от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Сдержанность, спокойный тон, ответственный характер заявлений Москвы посылают международному сообществу сигнал о том, что Россия не столкнет отношения с США в пропасть открытой прямой войны, но сделает также и все для того, чтобы защитить свою территориальную целостность и безопасность ее граждан, предупредил Рябков."Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющихся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, посягательств на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", - подчеркнул он.В Москве считают необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России в то время, когда следует задуматься о собственной безопасности, а не о том, что происходит на полях боев на Украине и на территории новых регионов России, добавил замглавы МИД."Подумать не только о том, как "консолидировать" западный лагерь еще больше на антироссийской, да и антикитайской платформе, а озаботиться более насущными вещами", - подчеркнул Рябков, призвав Вашингтон образумиться.Замглавы МИД предложил Вашингтону на своем опыте убедиться, что "его безумная, безмерная, безостановочная накачка Украины всеми видами помощи — и материальной, и разведывательной, и консультационной, и любой другой — искомого Вашингтоном результата не дает". "Может быть, тогда начнется процесс некоего переосмысления. Но все это затягивает конфликт. И я повторяю: мы находимся у опасной черты", - заключил Рябков.Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина стоят Штаты. Вместе с тем попытки Украины и США откреститься от этого он назвал смехотворными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решения принимает Вашингтон, а Киев их исполняет. По его словам, Соединенные Штаты должны понимать: Москва осознает, что за действиями Украины стоят они, даже не каждый раз оставляя ей выбор средств.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле расценили атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.

https://ria.ru/20230504/ataki-1869740938.html

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россия, сша, сергей рябков, в мире