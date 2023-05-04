https://ria.ru/20230504/oruzhie-1869750725.html
В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 04.05.2023
В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, заявила в четверг директор американской национальной разведки Эврил РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:30
2023-05-04T18:30
2023-05-04T18:54
специальная военная операция на украине
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владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, заявила в четверг директор американской национальной разведки Эврил Хейнс. "Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США, отвечая на соответствующий вопрос. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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сша, россия, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
Глава нацразведки Хейнс: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США считают "очень маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, заявила в четверг директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.
"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США, отвечая на соответствующий вопрос.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин
в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО
идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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