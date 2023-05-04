Посол Украины рассказал об израильской системе оповещения об атаках
Посол Украины Корнийчук: израильская система оповещения об атаках заработает в Киеве летом
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильская система раннего предупреждения о ракетном нападении может заработать в Киеве через 1-2 месяца.
"Они (эксперты) уже начали работу, и я надеюсь, что в соответствии с нашим внутренним графиком потребуется еще месяц-два, чтобы она заработала в Киеве", - приводит агентство Рейтер слова посла. По данным дипломата, аналогичные системы впоследствии должны быть установлены в других пяти украинских городах.
Отмечается, что система позволит отправлять киевлянам в отдельных районах предупреждения на телефоны. "Это позволит нам закрывать Киев по секторам", - добавил Корнийчук.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.