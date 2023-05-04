Рейтинг@Mail.ru
В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 04.05.2023 (обновлено: 02:43 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/opoveschenie-1869535140.html
В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения
В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения - РИА Новости, 04.05.2023
В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения
Новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения вступит в силу 4 мая 2023 года. Соответствующие... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:22
2023-05-04T02:43
россия
крымск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9c76a1b6e16064f1d54c4b4b4ff48c75.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения вступит в силу 4 мая 2023 года. Соответствующие изменения внесены в федеральные законы "О гражданской обороне" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".Отмечается, что правительство уполномочено определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.Кроме того, уточнены полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в готовности систем оповещения и своевременному оповещению населения.Предусматриваются также новые понятия "системы оповещения населения" и "оповещение населения". В частности, подпункт "г" части первой статьи 14 Федерального закона "О гражданской обороне" после слова "оповещения" дополняется словом "населения".Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию национального стандарта (ГОСТ), позволяющего повысить эффективность работы систем оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что актуализация стандарта стала крайне необходимой после выявления проблем, предусмотреть которые на этапе разработки и утверждения нормативной и методической документации было практически невозможно.Особую актуальность проблематика оповещения населения получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в городе система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек — и то, когда было уже слишком поздно.Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
https://ria.ru/20230324/opoveschenie-1860401286.html
https://ria.ru/20230315/rekonstruktsiya-1858080985.html
россия
крымск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_a58257894736ef4ab8e6e58b7dc4ae06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, крымск
Россия, Крымск
В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения

В России с 4 мая вступили в силу новые требования к системам оповещения населения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочие проверяют исправность системы оповещения населения
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения вступит в силу 4 мая 2023 года. Соответствующие изменения внесены в федеральные законы "О гражданской обороне" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Отмечается, что правительство уполномочено определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Жилые дома Липецка оснастят поквартирной системой оповещения о ЧС
24 марта, 14:57
Кроме того, уточнены полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в готовности систем оповещения и своевременному оповещению населения.
Предусматриваются также новые понятия "системы оповещения населения" и "оповещение населения". В частности, подпункт "г" части первой статьи 14 Федерального закона "О гражданской обороне" после слова "оповещения" дополняется словом "населения".
Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию национального стандарта (ГОСТ), позволяющего повысить эффективность работы систем оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что актуализация стандарта стала крайне необходимой после выявления проблем, предусмотреть которые на этапе разработки и утверждения нормативной и методической документации было практически невозможно.
Особую актуальность проблематика оповещения населения получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в городе система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек — и то, когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
Заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС
15 марта, 16:37
 
РоссияКрымск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала