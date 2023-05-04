https://ria.ru/20230504/obstrely-1869737283.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке

Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:48

2023-05-04T17:48

2023-05-04T17:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский и Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, украина