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Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrely-1869737283.html
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке
Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:48
2023-05-04T17:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский и Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке

Украинские войска выпустили за 15 минут 18 снарядов по Донецку и Владимировке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский и Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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3 мая, 08:00
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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