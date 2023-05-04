Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку и Владимировке
Украинские войска выпустили за 15 минут 18 снарядов по Донецку и Владимировке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский и Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.