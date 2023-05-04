Рейтинг@Mail.ru
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 04.05.2023 (обновлено: 05:44 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/obstrely-1869534309.html
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край - РИА Новости, 04.05.2023
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край
Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:06
2023-05-04T05:44
курская область
происшествия
россия
глушковский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает СК.Уточняется, что из-за обстрела населенного пункта Александровка ДНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения. После обстрела поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.Кроме того, в поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате обстрела поврежден газопровод, и частично нарушено электроснабжение. Добавляется, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами после падения беспилотника.
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html
курская область
россия
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, россия, глушковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Происшествия, Россия, Глушковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край

СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает СК.
«

"Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.

Уточняется, что из-за обстрела населенного пункта Александровка ДНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения. После обстрела поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.
Кроме того, в поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате обстрела поврежден газопровод, и частично нарушено электроснабжение. Добавляется, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами после падения беспилотника.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
Вчера, 18:55
 
Курская областьПроисшествияРоссияГлушковский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала