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СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край - РИА Новости, 04.05.2023
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край
Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:06
2023-05-04T00:06
2023-05-04T05:44
курская область
происшествия
россия
глушковский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает СК.Уточняется, что из-за обстрела населенного пункта Александровка ДНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения. После обстрела поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.Кроме того, в поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате обстрела поврежден газопровод, и частично нарушено электроснабжение. Добавляется, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами после падения беспилотника.
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html
курская область
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курская область, происшествия, россия, глушковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Происшествия, Россия, Глушковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край
СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края