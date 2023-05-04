https://ria.ru/20230504/obstrely-1869534309.html

СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край

СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край - РИА Новости, 04.05.2023

СК расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край

Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:06

2023-05-04T00:06

2023-05-04T05:44

курская область

происшествия

россия

глушковский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает СК.Уточняется, что из-за обстрела населенного пункта Александровка ДНР погиб мирный житель, еще двое получили ранения. После обстрела поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.Кроме того, в поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате обстрела поврежден газопровод, и частично нарушено электроснабжение. Добавляется, что в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами после падения беспилотника.

https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html

курская область

россия

глушковский район

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курская область, происшествия, россия, глушковский район, следственный комитет россии (ск рф)