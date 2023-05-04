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Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска в 17.50 вновь подвергли обстрелу Горловку, выпустив по городу еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:57
2023-05-04T18:57
2023-05-04T18:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 вновь подвергли обстрелу Горловку, выпустив по городу еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В это же время украинские войска выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Никольскому. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра